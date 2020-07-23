В Кирове на ремонт памятника Маршалу Коневу потратят 360 тысяч рублей
Теруправление Ленинского района ищет подрядчика для выполнения работ по сохранению памятника Маршалу Ивану Коневу. Информация об аукционе появилась на портале государственных закупок.
Ремонт памятника планируют провести в течении 60 дней с момента заключения контракта. Согласно техническому заданию, у монумента полностью обновят фасад. На эти работы выделили 360 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета города.
Отметим, что подрядчик должен будет предоставить гарантию на 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Срок окончания подачи заявок 30 июля 2020 года.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове полицейский колледж реконструируют под детский садик.
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ИСТОЧНИК KP.RU