В Кирове на ремонт памятника Маршалу Коневу потратят 360 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T16:42:44+03:00

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Теруправление Ленинского района ищет подрядчика для выполнения работ по сохранению памятника Маршалу Ивану Коневу. Информация об аукционе появилась на портале государственных закупок.

Ремонт памятника планируют провести в течении 60 дней с момента заключения контракта. Согласно техническому заданию, у монумента полностью обновят фасад. На эти работы выделили 360 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета города.

Отметим, что подрядчик должен будет предоставить гарантию на 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок окончания подачи заявок 30 июля 2020 года.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове полицейский колледж реконструируют под детский садик.

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ИСТОЧНИК KP.RU