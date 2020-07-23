В Кирове полицейский колледж реконструируют под детский садик

23 Июль 2020 2020-07-23T10:23:59+03:00

В детском садике будет четыре группы по 25 человек каждая. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Управление муниципальных закупок администрации города Кирова ищет подрядчика для выполнения разработки проектно-сметной документации на объект, расположенный по адресу: город Киров, улица Труда, дом 72б. Информация об аукционе появилась на портале государственных закупок.

Согласна документам, в здании планируется открыть детский садик, в котором будет четыре группы по 25 человек каждая. Для детей будет организовано пять зон: игровая, спальня, санузел, гардероб, буфетная.

Кроме того, в детском садике должны быть размещены следующие помещения:

- пищеблок, работающий на сырье, с цехом первичной обработки овощей;

- медицинский блок;

- кабинеты для персонала;

- гардероб и туалет для сотрудников;

- складские помещения;

- электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел;

- постирочная с установкой двух стиральных машин;

- спортивный и музыкальный зал, складское помещение для оборудования;

- помещение охраны.

Стоимость проектных работ составит 3,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета города в рамках программы «Развитие образования в Кирове в 2020-2024 годах».

Напомним, что в здании долгие годы находился филиал Юридического полицейского колледжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU