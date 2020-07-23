В Кирове полицейский колледж реконструируют под детский садик
Управление муниципальных закупок администрации города Кирова ищет подрядчика для выполнения разработки проектно-сметной документации на объект, расположенный по адресу: город Киров, улица Труда, дом 72б. Информация об аукционе появилась на портале государственных закупок.
Согласна документам, в здании планируется открыть детский садик, в котором будет четыре группы по 25 человек каждая. Для детей будет организовано пять зон: игровая, спальня, санузел, гардероб, буфетная.
Кроме того, в детском садике должны быть размещены следующие помещения:
- пищеблок, работающий на сырье, с цехом первичной обработки овощей;
- медицинский блок;
- кабинеты для персонала;
- гардероб и туалет для сотрудников;
- складские помещения;
- электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел;
- постирочная с установкой двух стиральных машин;
- спортивный и музыкальный зал, складское помещение для оборудования;
- помещение охраны.
Стоимость проектных работ составит 3,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета города в рамках программы «Развитие образования в Кирове в 2020-2024 годах».
Напомним, что в здании долгие годы находился филиал Юридического полицейского колледжа.
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ИСТОЧНИК KP.RU