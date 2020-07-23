Вопрос о передаче костела в Кирове вновь рассмотрят в суде

23 Июль 2020 2020-07-23T14:31:46+03:00

В 1903 году католики Вятки на свои деньги возвели Александровский костел. Фото: архив "КП

Изменить размер текста: A A

Второй Арбитражный апелляционный суд назначил дату рассмотрения жалобы по делу о передаче Александровского костела католическому приходу. Иск планируют рассмотреть 18 августа в 13.00. Об этом сообщил юрист Ян Чеботарев, который представляет интересы верующих.

Напомним, что 11 июля кировский Арбитражный суд отказал католическому приходу в возвращении исторического здания. Тогда Ян Чеботарев сообщил, что верующие планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежавшее им до революции.

СПРАВКА «КП»

В 1903 году католики Вятки, большую часть, которых составляли ссыльные поляки, на свои деньги построили храм. В 1922 году были реквизированы церковные ценности, а костел работал до 1933 года. Затем здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU