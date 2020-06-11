Кировский арбитражный суд отказал католикам в передаче Александровского костела

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:45:12+03:00

Верующие обосновывают свое право на здание законом от 2010 года

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Сегодня, 11 июня, кировский арбитражный суд вынес решение по делу о передаче Александровского костела католическому приходу. Юрист Ян Чеботарев сообщил, что в возвращении здания отказано.

- Увы, но чуда пока не произошло. Государственный арбитраж отказал общине Вятских католиков в иске к правительству области о возврате храма, Александровского костела, - написал в социальной сети Ян Чеботарев - Получим решение- поймем, почему на этот раз.

Судебный спор между правительством области и католическим приходом продолжается уже несколько лет. В январе текущего года верующим запретили проводить богослужение в здании Александровского костела.

Интересы католиков в суде представляет кировский юрист Ян Чеботарев. По его словам, верующие планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежавшее им до революции.

Справка «КП»

В 1903 году католики Вятки, большую часть, которых составляли ссыльные поляки, на свои деньги построили храм. В 1922 году были реквизированы церковные ценности, а костел работал до 1933 года. Здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

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ИСТОЧНИК KP.RU