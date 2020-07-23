2020-07-23T13:52:52+03:00
Общество

В Кировской области выросло число безработных

За помощью в Центр занятости обратилось более 38 тысяч жителей региона
Виктор Карпов
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С докладом выступил начальник управления государственной службы занятости региона Руслан Бондарчук. Фото: kirovreg.ruС докладом выступил начальник управления государственной службы занятости региона Руслан Бондарчук. Фото: kirovreg.ru
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В среду, 22 июля, на рабочем совещании органов исполнительной власти обсудили ситуацию на рынке труда в Кировской области. С докладом выступил начальник управления государственной службы занятости региона Руслан Бондарчук. Он рассказал, что на рынок труда существенно оказала влияние пандемия коронавируса.

Согласно приведенным данным, за январь-июль текущего года за помощью в Центр занятости «обратилось более 38 тысяч жителей Кировской области, что в 1,6 раза больше, чем за это же время в прошлого года». Руслан Бондарчук подчеркнул, что пик обращений пришелся на апрель-май 2020 года. На сегодняшний день официально безработными признано 28 тысяч человек, при этом 73% были зарегистрированы в апреле-июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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