Виновна: 8 месяцев лишения свободы за кражу продуктов у отца

21 Июль 2020 2020-07-21T12:20:16+03:00

В ходе судебного заседания девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Первомайский районный суд признал кировчанку виновной в краже у собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что в конце января текущего года кировчанка пришла домой к своему отцу. Проверив, что никого дома нет, девушка решила украсть ноутбук и продукты питания: макароны, чай, подсолнечное масло, тушенку, голубцы, котлеты и даже корм для кошек. Общая сумма ущерба составили 6434 рубля. Сторона государственного обвинения отмечает, что мужчине был «причинен значительный материальный ущерб, с учетом его имущественного положения».

Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал данный факт как обстоятельство смягчающее наказание. Однако отягчающим фактом стал рецидив. На момент кражи у кировчанки уже была непогашенная судимость.

В итоге суд счел, что девушка виновна и назначил ей 8 месяцев лишения свободы. Известно, что жительница областного центра будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU