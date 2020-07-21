Виновна: 8 месяцев лишения свободы за кражу продуктов у отца
Первомайский районный суд признал кировчанку виновной в краже у собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствием установлено, что в конце января текущего года кировчанка пришла домой к своему отцу. Проверив, что никого дома нет, девушка решила украсть ноутбук и продукты питания: макароны, чай, подсолнечное масло, тушенку, голубцы, котлеты и даже корм для кошек. Общая сумма ущерба составили 6434 рубля. Сторона государственного обвинения отмечает, что мужчине был «причинен значительный материальный ущерб, с учетом его имущественного положения».
Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал данный факт как обстоятельство смягчающее наказание. Однако отягчающим фактом стал рецидив. На момент кражи у кировчанки уже была непогашенная судимость.
В итоге суд счел, что девушка виновна и назначил ей 8 месяцев лишения свободы. Известно, что жительница областного центра будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU