Минздрав Кировской области не обеспечивал ребенка нужными лекарствами
Министерство здравоохранения Кировской области отказалось обеспечивать необходимыми лекарствами трехлетнюю девочку, которая страдает редким орфанным заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Минздрав мотивировал свой отказ тем, что «указанный препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год», а централизованная закупка не производится.
Прокурор Кировской области обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения. Он потребовал обязать региональный Минздрав бесплатно обеспечить ребенка лекарствами.
Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме, обязав министерство устранить нарушения закона. Отметим, что решение еще не вступило в законную силу, но по ходатайству прокурора обращено к немедленному исполнению.
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