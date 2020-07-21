Минздрав Кировской области не обеспечивал ребенка нужными лекарствами

21 Июль 2020 2020-07-21T10:18:53+03:00

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Министерство здравоохранения Кировской области отказалось обеспечивать необходимыми лекарствами трехлетнюю девочку, которая страдает редким орфанным заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Минздрав мотивировал свой отказ тем, что «указанный препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год», а централизованная закупка не производится.

Прокурор Кировской области обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения. Он потребовал обязать региональный Минздрав бесплатно обеспечить ребенка лекарствами.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме, обязав министерство устранить нарушения закона. Отметим, что решение еще не вступило в законную силу, но по ходатайству прокурора обращено к немедленному исполнению.

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ИСТОЧНИК KP.RU