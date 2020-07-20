2020-07-20T16:43:54+03:00
Происшествия

Сотрудник колонии в Кирово-Чепецке подозревается в получении взятки

Мужчина получил 78 тысяч рублей от осужденного
Виктор Карпов
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Сотрудник исправительной колонии №5 через посредников получил от осужденного.Сотрудник исправительной колонии №5 через посредников получил от осужденного.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела по факту получения взятки от осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следствие установило, что в 2019 году сотрудник исправительной колонии №5 через посредников получил от осужденного взятку в размере более 78 тысяч рублей. Деньги предназначались для создания комфортных условий заключенного.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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