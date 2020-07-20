Сотрудник колонии в Кирово-Чепецке подозревается в получении взятки
В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела по факту получения взятки от осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Следствие установило, что в 2019 году сотрудник исправительной колонии №5 через посредников получил от осужденного взятку в размере более 78 тысяч рублей. Деньги предназначались для создания комфортных условий заключенного.
Сообщается, что подозреваемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU