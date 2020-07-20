Кировчане 58 раз расплачивались фальшивыми купюрами

20 Июль 2020 2020-07-20T16:19:40+03:00

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За шесть месяцев текущего года на территории Кировской области зафиксировано 58 случаев сбыта поддельных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Большинство выявленных поддельных купюр обнаруживается при пересчете выручки в банках. Сотрудники полиции отмечают, что «это указывает на ненадлежащую проверку на подлинность денежных средств сотрудниками торговых точек». К примеру, поддельная пятитысячная купюра оказалась в выручке кировского предприятия, что и было замечено 23 июня при пересчете денег в банке.

Помимо этого, поддельные купюры часто обнаруживают во время наличных расчетов. Один из таких случаев произошел в одном из банков города. Фальшивая пятитысячная банкнота была выявлена кассиром во время оплаты кировчанкой коммунальных платежей.

Сотрудники полиции сообщают, что сейчас по всем фактам проводится проверка. Напомним, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU