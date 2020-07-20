2020-07-20T16:19:40+03:00
Общество

Кировчане 58 раз расплачивались фальшивыми купюрами

Большинство поддельных денег удаются определить только в банках
Виктор Карпов
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Поддельная пятитысячная купюра оказалась в выручке кировского предприятия.Поддельная пятитысячная купюра оказалась в выручке кировского предприятия.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За шесть месяцев текущего года на территории Кировской области зафиксировано 58 случаев сбыта поддельных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Большинство выявленных поддельных купюр обнаруживается при пересчете выручки в банках. Сотрудники полиции отмечают, что «это указывает на ненадлежащую проверку на подлинность денежных средств сотрудниками торговых точек». К примеру, поддельная пятитысячная купюра оказалась в выручке кировского предприятия, что и было замечено 23 июня при пересчете денег в банке.

Помимо этого, поддельные купюры часто обнаруживают во время наличных расчетов. Один из таких случаев произошел в одном из банков города. Фальшивая пятитысячная банкнота была выявлена кассиром во время оплаты кировчанкой коммунальных платежей.

Сотрудники полиции сообщают, что сейчас по всем фактам проводится проверка. Напомним, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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