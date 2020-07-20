В центре Слободского столкнулись две легковушки

20 Июль 2020 2020-07-20T11:12:47+03:00

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С 17 по 19 июля, на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых 29 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 18 июля, на улице Ленина в городе Слободской произошла авария. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota Camry на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги врезался в автомобиль Ford Fusion. От удара Ford отбросило на дерево. В результате ДТП пассажир Toyota Camry и водитель Ford Fusion получили травмы. К счастью, помощь врачей им не понадобилась.

Похожая авария произошла в Кирове на улице улице Павла Корчагина. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался во встречный автомобиль Skoda Superb. В результате происшествия пострадали три человека: два пассажира и водитель «десятки» получили травмы. Известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На улице Павла Корчагина столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU