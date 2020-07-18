В аварии в центре Кирова пострадали четыре человека

18 Июль 2020 2020-07-18T16:48:22+03:00

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В ночь с пятницы на субботу в центре города произошло ДТП. Два отечественных автомобиля, «ВАЗ-2114» и «Приора» влетели друг в друга. В результате у обеих машин полностью разбиты передние части.

За рулем «четырнадцатой» был 26-летний мужчина, за рулем «Приоры» - 18-летний молодой человек. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека. По данным ГИБДД России по Кировской области, в живых остались и водители, и пассажиры обеих машин.

По факту ДТП будет проведена проверка. Причины аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU