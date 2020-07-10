2020-07-10T14:10:25+03:00
Происшествия

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Кикнура, находится в реанимации

В кировскую травматологию ее перевезти вертолетом санавиации
Ангелина Табрисова
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Женщине оказывают необходимую помощь.Женщине оказывают необходимую помощь.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жительницу Кикнура, пострадавшую при взрыве газа в жилом доме, доставили в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Как сообщила пресс-служба правительства региона, за ней из Кирова отправляли вертолет санавиации, которым и доставили ее в клинику. Сейчас женщина находится в реанимации, над ней работают медики.

Напомним, утром 10 июля в жилом доме в Кикнуре произошел взрыв газа, трое человек пострадали, один из них погиб. 60-летняя женщина получила сильные ожоги, и ее пришлось везти в кировскую травматологию. Второй выживший пострадавший отделался легкими травмами, ему оказали помощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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