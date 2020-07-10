2020-07-10T12:44:25+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке водитель сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку

К счастью, помощь врачей ребенку не понадобилась
Виктор Карпов
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На пешеходном переходе сбили ребенка. Фото: vk.com/gibdd43На пешеходном переходе сбили ребенка. Фото: vk.com/gibdd43
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Авария произошла в Кирово-Чепецке на улице Сосновая. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области рассказали, что в 19.10 водитель Kia Sportage сбил 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

Смертельная авария произошла в 4.00 на 1-ом километре подъезда к селу Новая Смаиль Малмыжского района. По предварительным данным, автомобиль Lada Granta вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 25-летний бесправник. В результате аварии водитель автомобиля погиб. Его 43-летний мужчина-пассажир получил травмы. Помощь врачей ему не понадобилась.

Автомобиль Lada Granta вылетел с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

Автомобиль Lada Granta вылетел с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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