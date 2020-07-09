2020-07-09T11:50:56+03:00
Происшествия

В Зуевке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку

Авария произошла возле дома №10 на улице Кирова
Виктор Карпов
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Трагедия произошла в 11.50 на улице Кирова в городе Зуевка. Фото: vk.com/gibdd43Трагедия произошла в 11.50 на улице Кирова в городе Зуевка. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб, восемь получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия произошла в 11.50 на улице Кирова в городе Зуевка. По предварительным данным, 63-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Logan сбила 84-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части. В результате аварии женщина погибла.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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