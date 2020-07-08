В аварии на трассе «Вятка» пострадал 6-летний ребенок

8 Июль 2020 2020-07-08T11:59:00+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 7 июля, в 11.45 на 321-ом километре трассы «Вятка» произошла авария. По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira вылетел с автодороги. Машина на полном ходу протаранила дерево. В результате происшествия 6-летний пассажир получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась

Походая авария произошла в Оричевском районе на 58-ом километре автодороги Киров - Советск - Яранск. В 20.20 автомобиль Volkswagen Passat съехал с трассы. 61-летний водитель не смог справиться с управлением. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы. Ему понадобилась помощь врачей.

Автомобиль Volkswagen Passat съехал с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

Еще одно ДТП произошло в 22.55 в Кирово-Чепецком районе. Автомобиль Volkswagen Polo вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В результате аварии 29-летний пассажир получил травмы.

Машина несколько раз перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU