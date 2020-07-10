Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 44
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных больниц выписали 31 человека.
Число летальных случаев увеличилось до 44. Накануне в инфекционной больнице скончался 55-летний кировчанин.
Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 850 пациентов с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 26.
По состоянию на 10 июля в Кировской области зарегистрировано:
- 4731 заразившийся, включая бессимптомных больных;
- 2981 выздоровевший;
- 44 умерших;
- 5044 кировчан находятся на домашнем карантине;
- более 39000 человек выписали с него за все время.
ИСТОЧНИК KP.RU