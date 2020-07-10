Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 44

10 Июль 2020 2020-07-10T11:35:55+03:00

В инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 850 пациентов с пневмонией. Фото: Алексей Гмызин

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За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных больниц выписали 31 человека.

Число летальных случаев увеличилось до 44. Накануне в инфекционной больнице скончался 55-летний кировчанин.

Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 850 пациентов с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 26.

По состоянию на 10 июля в Кировской области зарегистрировано:

- 4731 заразившийся, включая бессимптомных больных;

- 2981 выздоровевший;

- 44 умерших;

- 5044 кировчан находятся на домашнем карантине;

- более 39000 человек выписали с него за все время.

ИСТОЧНИК KP.RU