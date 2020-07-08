Кировчанка, пострадавшая от взрыва газа в доме на Орджоникидзе, скончалась
Со дня инцидента, 2 июля, женщина лежала в больнице
В инциденте пострадали две кировчанки. Фото: admkirov.ru
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Женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме на Орджоникидзе в Кирове, скончалась. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, 2 июля 2020 года около 17 вечера в квартире дома №6 по улице Орджоникидзе произошел взрыв газа. Пострадали две кировчанки. Одну из них, хозяйку той самой квартиры, с ожогами увезли в больницу. Сегодня, 8 июля, она скончалась в больнице.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.
ИСТОЧНИК KP.RU