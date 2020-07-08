2020-07-08T16:54:37+03:00
Происшествия

Кировчанка, пострадавшая от взрыва газа в доме на Орджоникидзе, скончалась

Со дня инцидента, 2 июля, женщина лежала в больнице
Ангелина Табрисова
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В инциденте пострадали две кировчанки. Фото: admkirov.ruВ инциденте пострадали две кировчанки. Фото: admkirov.ru
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Женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме на Орджоникидзе в Кирове, скончалась. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, 2 июля 2020 года около 17 вечера в квартире дома №6 по улице Орджоникидзе произошел взрыв газа. Пострадали две кировчанки. Одну из них, хозяйку той самой квартиры, с ожогами увезли в больницу. Сегодня, 8 июля, она скончалась в больнице.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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