2020-07-08T11:26:40+03:00
Общество

Кировские католики добиваются возвращения им Александровского костела

Верующие обжалуют решение областного арбитражного суда
Виктор Карпов
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Католики подали апелляционную жалобу по Александровскому костелу. Фото: vk.com/kirovorganКатолики подали апелляционную жалобу по Александровскому костелу. Фото: vk.com/kirovorgan
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Вятская община католиков обжалует решение кировского арбитражного суда. Юрист Ян Чеботарев рассказал, что 8 июля подал апелляционную жалобу по Александровскому костелу. По его словам, верующие планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежавшее им до революции.

Ранее, 11 июня, арбитражный суд отказался возвращать здание костела верующим. Напомним, что судебный спор между правительством области и католическим приходом продолжается уже несколько лет. В январе текущего года верующим запретили проводить богослужение в здании Александровского костела.

СПРАВКА «КП»

В 1903 году католики Вятки, большую часть, которых составляли ссыльные поляки, на свои деньги построили храм. В 1922 году были реквизированы церковные ценности, а костел работал до 1933 года. Затем здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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