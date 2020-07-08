2020-07-08T08:11:10+03:00
Происшествия

Берегитесь солнца: погода в Кирове на среду, 8 июля

Начиная с середины недели, в области станет совсем жарко
Анастасия РОМАНОВА
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Температурный пик придется на 14 часов: столбики термометров покажут +33 градуса.Температурный пик придется на 14 часов: столбики термометров покажут +33 градуса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кировчанам придется приготовиться к совсем уж аномальной жаре, и это серьезно. На среду, 8 июля, синоптики прогнозируют едва ли не пекло. Уже в шесть часов утра температура воздуха поднимется до +23 градусов. В десять - до +30. И дальше будет постепенно повышаться. Температурный пик придется на 14 часов: столбики термометров покажут +33 градуса. Такая жара будет держаться на протяжении всего дня, ощутимо не спадая. Только к девяти часам вечера температура опустится до +22 градусов, а после и до +20. Сильного ветра синоптики не обещают, однако местами прогнозируют порывы до 11 м/с. Небо будет облачным, однако это не очень спасет кировчан от жары. Внимание! МЧС Кировской области объявило метеопредупреждение на 8 июля. По данным ведомства, на территории региона ожидается температура воздуха до +36 градусов. О том, как избежать перегрева в жару, можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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