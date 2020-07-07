2020-07-07T15:10:26+03:00
Общество

В Кировскую область придет аномальная жара

Воздух прогреется до +36 градусов
Виктор Карпов
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Самая сильная жара ожидается в среду, 8 июля.Самая сильная жара ожидается в среду, 8 июля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Аномальная жара придет в Кировскую область. В ближайшие дни в регионе воздух прогреется до +36 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Самая сильная жара ожидается в среду, 8 июля. Согласно прогнозу синоптиков в области установится засушливая и теплая погода. В ближайшие дни на Европейскую часть России проникнет тропического воздух.

Сотрудники МЧС напоминают правила безопасности при сильной жаре:

- Избегайте воздействия повышенной температуры;

- Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;

- Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды;

- Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара;

- Помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.

Напомним, что на территории Кировской области продолжает сохраняться высокий уровень пожарной опасности в лесах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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