В Кировскую область придет аномальная жара
Аномальная жара придет в Кировскую область. В ближайшие дни в регионе воздух прогреется до +36 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.
Самая сильная жара ожидается в среду, 8 июля. Согласно прогнозу синоптиков в области установится засушливая и теплая погода. В ближайшие дни на Европейскую часть России проникнет тропического воздух.
Сотрудники МЧС напоминают правила безопасности при сильной жаре:
- Избегайте воздействия повышенной температуры;
- Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;
- Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;
- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды;
- Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара;
- Помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.
Напомним, что на территории Кировской области продолжает сохраняться высокий уровень пожарной опасности в лесах.
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ИСТОЧНИК KP.RU