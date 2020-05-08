2020-05-08T15:05:40+03:00
Общество

Как спасти леса Кировской области от пожара

«Комсомолка» решила напомнить основные правила пользования костром
Виктор Карпов
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На территории Кировской области произошло два лесных пожара.На территории Кировской области произошло два лесных пожара.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционно на майские праздники кировчане отправляются на природу. Многие устраивают пикники, забывая про соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Так, по данным областного Минлесхоза, за прошедшие выходные, с 1 по 5 мая, на территории области произошло два лесных пожара: в Суводском и Свечинском лесничествах. Лес горел на площади 0,46 гектара. Причиной пожаров специалисты назвали неосторожное обращение с огнем. Ведь леса горят в основном из-за непотушенных костров, брошенных окурков или детской шалости со спичками. «Комсомолка» решила напомнить основные правила пользования костром в лесу.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Стоит понимать, что 95% всех ежегодных лесных пожаров в России происходят именно из-за человека. Для возгорания достаточно даже небольшого источника огня, особенно в теплую и ветреную погоду. Для того, чтобы не допустить пожара, стоит соблюдать простые правила:

- Не стоит разжигать костры в сухую, теплую и ветреную погоду. Даже при всех мерах предосторожности вы не сможете контролировать огонь в таких условиях;

- Перед тем, как разжечь костер, следует снять верхний слой дерна. Также нужно убрать сухую траву, листву и ветки. Это позволит избежать самопроизвольного возгорания;

- Убедитесь, что вблизи костра есть вода, а также зеленые ветки для захлестывания пламени на случай распространения огня;

- Подготовленную для костра площадку необходимо окопать канавой или обложить камнями;

- Не оставляйте костер без постоянного присмотра.

КАК ПОТУШИТЬ ПОЖАР В ЛЕСУ

Самым действенным методом тушения пожара считается захлестывание огня зелеными ветками деревьев. Удары по горящей кромке наносят резкими движениями. После каждого захлестывания ветки отряхивают над выгоревшей площадью.

Забрасывание кромки пожара грунтом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Забрасывание кромки пожара грунтом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Также эффективно забрасывание кромки пожара грунтом. Бросать нужно вдоль огня или под углом. Вначале сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им тлеющую кромку сплошной полосой.

Если огонь все же распространился и вы не можете самостоятельно потушить его, то немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Сотрудники МЧС рекомендуют выходить перпендикулярно направлению движения огня. Старайтесь двигаться в сторону дороги, опушки леса или к водоему. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли, прикрывая рот и нос мокрой тряпкой. Находясь в безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы спасения «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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