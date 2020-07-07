Один человек погиб: на трассе «Вятка» столкнулись LADA Kalina и Volkswagen Polo
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
В понедельник, 6 июля, в 14.10 на 435-ом километре трассы «Вятка» произошла смертельная авария. По предварительным данным, автомобиль LADA Kalina врезался во встречный Volkswagen Polo. В результате происшествия 35-летний водитель иномарки погиб. Водитель LADA Kalina и 45-летняя пассажирка Volkswagen Polo получили серьезные травмы. Они срочно госпитализированы.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU