Один человек погиб: на трассе «Вятка» столкнулись LADA Kalina и Volkswagen Polo

7 Июль 2020 2020-07-07T10:48:23+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 6 июля, в 14.10 на 435-ом километре трассы «Вятка» произошла смертельная авария. По предварительным данным, автомобиль LADA Kalina врезался во встречный Volkswagen Polo. В результате происшествия 35-летний водитель иномарки погиб. Водитель LADA Kalina и 45-летняя пассажирка Volkswagen Polo получили серьезные травмы. Они срочно госпитализированы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU