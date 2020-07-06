2020-07-06T11:47:02+03:00
Происшествия

В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека

Трагедия произошла на трассе Стрижи-Быстрица
Ангелина Табрисова
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Пешеход скончался в результате аварии. Фото: vk.com/gibdd43Пешеход скончался в результате аварии. Фото: vk.com/gibdd43
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В Оричевском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся. Подробности сообщает региональное ГИБДД.

Трагедия произошла 5 июля в 22 часа на 21 километре трассы Стрижи-Быстрица. На повороте дороги неустановленный водитель сбил пешехода, 19-летнего молодого человека, и скрылся с места происшествия. Парень скончался от полученных травм.

Сейчас доподлинно неизвестно, какой машиной управлял виновник трагедии. Областная ГИБДД разыскивает водителя.

Всего с 3 по 5 июля 2020 года на дорогах Кировской области произошло 23 ДТП. В них пострадали 36 человек, один из них погиб.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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