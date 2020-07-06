В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека
В Оричевском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся. Подробности сообщает региональное ГИБДД.
Трагедия произошла 5 июля в 22 часа на 21 километре трассы Стрижи-Быстрица. На повороте дороги неустановленный водитель сбил пешехода, 19-летнего молодого человека, и скрылся с места происшествия. Парень скончался от полученных травм.
Сейчас доподлинно неизвестно, какой машиной управлял виновник трагедии. Областная ГИБДД разыскивает водителя.
Всего с 3 по 5 июля 2020 года на дорогах Кировской области произошло 23 ДТП. В них пострадали 36 человек, один из них погиб.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU