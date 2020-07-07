2020-07-07T10:03:56+03:00
Спорт

Хоккеисты кировской «Родины» возобновили полноценные тренировки

Команда будет готовится к новому сезону в Кирове
Виктор Карпов
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Тренировка прошла на стадионе «ИСКО». Фото: vk.com/hcrodinakirovТренировка прошла на стадионе «ИСКО». Фото: vk.com/hcrodinakirov
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Спортсмены ХК «Родина» приступили к полноценному тренировочному процессу. Команда впервые встретилась вместе после самоизоляции. Напомним, что весенний этап подготовки к соревнованиям команда проводила удаленно, а в мае игроки ушли в запланированный отпуск. Тогда наставник кировской дружины Андрей Рушкин сообщил, что команда будет проводить летний сбор в Кирове.

- Мы просмотрели всю техническую базу, которая есть в Кирове, проехали по стадионам и приняли решение, что будем работать над базовой составляющий команды в нашем городе. Подобный тренировочный процесс продлится шесть недель, после чего, примерно с 15 августа мы выходим в коробку, – отметил Андрей Рушкин.

В понедельник, 6 июля, хоккеисты наконец-то собрались в полном составе, чтобы преступить к тренировкам. Первые занятия прошли на стадионе «ИСКО». Тренировка носила игровой характер и продлилось больше двух часов.

Хоккеисты будут поводить ежедневные двухразовые тренировки в течение нескольких недель. Местом проведения занятий выбран стадион «Иско» и легкоатлетический манеж «Вересники».

Ранее «Комсомолка» писала, что ХК «Родина» подписал двух новых игроков Дениса Цыцарова и Романа Козулина. Со спортсменами заключили контракты сроком на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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