Хоккеисты кировской «Родины» возобновили полноценные тренировки
Спортсмены ХК «Родина» приступили к полноценному тренировочному процессу. Команда впервые встретилась вместе после самоизоляции. Напомним, что весенний этап подготовки к соревнованиям команда проводила удаленно, а в мае игроки ушли в запланированный отпуск. Тогда наставник кировской дружины Андрей Рушкин сообщил, что команда будет проводить летний сбор в Кирове.
- Мы просмотрели всю техническую базу, которая есть в Кирове, проехали по стадионам и приняли решение, что будем работать над базовой составляющий команды в нашем городе. Подобный тренировочный процесс продлится шесть недель, после чего, примерно с 15 августа мы выходим в коробку, – отметил Андрей Рушкин.
В понедельник, 6 июля, хоккеисты наконец-то собрались в полном составе, чтобы преступить к тренировкам. Первые занятия прошли на стадионе «ИСКО». Тренировка носила игровой характер и продлилось больше двух часов.
Хоккеисты будут поводить ежедневные двухразовые тренировки в течение нескольких недель. Местом проведения занятий выбран стадион «Иско» и легкоатлетический манеж «Вересники».
Ранее «Комсомолка» писала, что ХК «Родина» подписал двух новых игроков Дениса Цыцарова и Романа Козулина. Со спортсменами заключили контракты сроком на один год.
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