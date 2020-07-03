Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино

3 Июль 2020 2020-07-03T16:47:07+03:00

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Четверо местных жителей организовали подпольное казино в пгт. Юрья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, азартные игры проводились в нежилом помещении по улице Ленина. Местные жители заподозрили подозрительную активность еще в мае. Тогда в группе «ЗАТО Первомайский - Юрья — Online» появилось сообщение о том, что в ТЦ «ДК» предположительно проводятся азартные игры. По словам местных жителей, в помещении было установлено четыре персональных компьютера, которые использовались как игровые автоматы. В конце мая текущего года сотрудники МВД «накрыли» подпольное казино. Оборот, который прошел через игорный бизнес, следствие не сообщает.

Сейчас региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту проведения азартных игр. В организации подпольного казино подозреваются 36-летний и 55-летний местный житель, а также две девушки.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирово-Чепецке с ноября 2019 года действовало подпольное казино.

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