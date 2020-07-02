2020-07-02T11:01:30+03:00
Происшествия

Полицейские закрыли подпольное казино в Кирово-Чепецке

Игорный бизнес работал на протяжении четырех месяцев
Виктор Карпов
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На протяжении четырех месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемых. Фото: kirov.sledcom.ruНа протяжении четырех месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемых. Фото: kirov.sledcom.ru
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Трое жителей Кировской области открыли подпольное казино в Кирово-Чепецке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года мужчина и две девушки открыли в Кирово-Чепецке игорный бизнес. Они проводили азартные игры с помощью восьми персональных компьютеров. Подпольное казино действовало в нежилом помещении на улице Красноармейской в городе Кирово-Чепецк. На протяжении четырех месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемых. В феврале 2020 году подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

Задержанные свою вину признали полностью. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что устраивая к себе на работу девушек, он объяснял им, что «они будут проводить запрещенные в регионе азартные игры, замаскированные под проведение социальных опросов, на что девушки согласились». А он контролировал деятельность казино и забирал часть прибыли себе.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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