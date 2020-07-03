2020-07-03T10:01:48+03:00
Общество

В Кировской области уничтожили более полутонны яблок и клубники

У фруктов отсутствовали документы, подтверждающие безопасность
Виктор Карпов
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В Кирове раздавили фрукты. Фото: ptproc.ruВ Кирове раздавили фрукты. Фото: ptproc.ru
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Кировские предприниматели хранили на складе более полутонны яблок и клубники без фитосанитарных и сопроводительных документов. Об этом рассказали в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуру.

Ведомство организовало проверку на плодоовощной базе в Кирове. Выяснилось, что у двух предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие безопасность фруктов. В связи с этим прокуратура решила уничтожить продукцию. Кроме того, на индивидуального предпринимателя и юридическое лицо возбудили дела об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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