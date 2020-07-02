2020-07-02T17:19:00+03:00
Общество

В Кировской области ветеринарные врачи допустили к продаже просроченное мясо

Специалистов наказали рублем
Виктор Карпов
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22,7 кг мяса птицы были с истекшим сроком годности.22,7 кг мяса птицы были с истекшим сроком годности.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пижанском районе ветеринарные врачи посчитали, что просроченное мясо курицы пригодно к продаже. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области. Два ветврача в мае 2020 года оформили электронные ветеринарные сопроводительные документы на 22,7 кг мяса птицы с истекшим сроком годности.

Еще одно нарушение удалось выявить в пгт. Оричи. Там ветеринарный врач КОГБУ «Оричевская райСББЖ» осуществлял сертификацию пельменей, произведенных из просроченных куриных яиц.

Все ветеринарные врачи привлечены к административной ответственности. Им выписаны штрафы в размере 3 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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