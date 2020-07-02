Кировской областной суд рассмотрел апелляцию Леонида Яфаркина
Леонид Яфаркин обжаловал решение Первомайского районного суда в вышестоящей инстанции. Напомним, что ранее суд приговорил соучредителя «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» к шести годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Он обвиняется в мошенничестве с землями парка Победы.
В четверг, 2 июля, судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор Первомайского районного суда в законной силе. Так, по совокупности содеянного осужденному назначено окончательное наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Суд также учел время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.
Известно, что Леонид Яфаркин отправится отбывать наказание в колонию общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU