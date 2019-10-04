2019-10-04T16:49:10+03:00
Происшествия

Точка в деле о парке Победы: Яфаркина приговорили к шести годам лишения свободы

Отбывать наказание соучредитель «КЗОРС» будет в колонии общего режима
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Адвокаты планируют обжаловать приговор. Фото: bnkirov.ruАдвокаты планируют обжаловать приговор. Фото: bnkirov.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 4 октября, в Первомайском районном суде вынесли приговор предпринимателю Леониду Яфаркину. Соучредителя «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

СОБИРАЕТСЯ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР

Яфаркина признали виновным в совершении двух преступлений по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». А вот по двум другим статьям, «Отмывание денег» и «Злоупотребление полномочиями» суд бизнесмена оправдал. В качестве отбытого срока учтут нахождение соучредителя завода в СИЗО и под домашним арестом.

Помимо шести лет колонии, Яфаркину предстоит выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей в пользу государства и 165 миллионов рублей - администрации города, как возмещение ущерба за проделанные махинации с земельным участком в парке Победы.

Адвокаты предпринимателя уже заявили, что намерены обжаловать приговор. Напомним, что защита Яфаркина требовала прекратить производство из-за якобы отсутствия состава преступления. Гособвинение же, в свою очередь, просило 8,5 лет лишения свободы.

ЧТО С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ?

Суд отменил арест на землю, которая сейчас находится в собственности «Кировспецмонтажа». Однако участки все-таки могут вернуться городу. После того, как приговор вступит в законную силу, муниципалитет, если посчитает нужным, может оспорить несостоятельность сделки участка земли парка Победы.

Стоит отметить, что материалы дела по парку Победы в прокуратуре скрупулезно собирали несколько лет. Были даже подняты архивные документы по проданному участку и по всему парку. В 2016 году в рамках уголовного дела архивные документы были переданы в Следственный комитет. Также силовики отметили, что дело сдвинулось с мертвой точки, когда сменилась команда администрации города.

СПРАВКА «КП»

С 2006 по 2015 год Леонид Яфаркин, совместно с до сих пор неустановленными сотрудниками органов местного самоуправления, незаконно провернул сделку. За счет нее «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» получил в парке Победы землю, принадлежащую городу.

Изначально этот участок не предусматривал на нем строительство жилых домов. Однако категорию земли незаконно изменили с «зоны размещения объектов рекреационного назначения» на «зону общественно-деловую, с возможностью жилой застройки». Затем участок перепродали строительной компании «Кировспецмонтаж». Ущерб, причиненный городу, составил более 165 миллионов рублей.

Также оказалось, что в 2013 году Яфаркин предложил свою помощь в приобретении права собственности на муниципальные земельные участки руководителю одной из коммерческих организаций в городе. За это он получил два миллиона. Свои обещания бизнесмен не выполнил. «Пришли» за предпринимателем 7 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Психиатр о нападении на полковника СК: У нас никто не имеет право контролировать психбольного, пока не произойдет что-то ужасное
Специалист рассказал "КП", почему психически нездоровые люди могут годами скрываться от контролирующих органов и свободно перемещаться по стране
«Мажор на BMW два часа убегал от патрульных по дворам»: В Москве задержали сына топ-менеджера известной компании
Машину 25-летнего Алана Ибрагимова заблокировали на Беломорской улице - чтобы достать парня и его приятеля, полицейским пришлось разбить окно [видео]
«Сказала, что муж украл все деньги»: подруга Елены Ищеевой подставила ее супруга на 3 миллиона рублей
Дизайнер Анна Гутлина рассказала, как муж ворвался к ней ночью и забрал украшения и ценности стоимостью несколько миллионов рублей. После чего попросила в долг
Новости 24