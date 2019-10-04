Точка в деле о парке Победы: Яфаркина приговорили к шести годам лишения свободы

В пятницу, 4 октября, в Первомайском районном суде вынесли приговор предпринимателю Леониду Яфаркину. Соучредителя «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

СОБИРАЕТСЯ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР

Яфаркина признали виновным в совершении двух преступлений по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». А вот по двум другим статьям, «Отмывание денег» и «Злоупотребление полномочиями» суд бизнесмена оправдал. В качестве отбытого срока учтут нахождение соучредителя завода в СИЗО и под домашним арестом.

Помимо шести лет колонии, Яфаркину предстоит выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей в пользу государства и 165 миллионов рублей - администрации города, как возмещение ущерба за проделанные махинации с земельным участком в парке Победы.

Адвокаты предпринимателя уже заявили, что намерены обжаловать приговор. Напомним, что защита Яфаркина требовала прекратить производство из-за якобы отсутствия состава преступления. Гособвинение же, в свою очередь, просило 8,5 лет лишения свободы.

ЧТО С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ?

Суд отменил арест на землю, которая сейчас находится в собственности «Кировспецмонтажа». Однако участки все-таки могут вернуться городу. После того, как приговор вступит в законную силу, муниципалитет, если посчитает нужным, может оспорить несостоятельность сделки участка земли парка Победы.

Стоит отметить, что материалы дела по парку Победы в прокуратуре скрупулезно собирали несколько лет. Были даже подняты архивные документы по проданному участку и по всему парку. В 2016 году в рамках уголовного дела архивные документы были переданы в Следственный комитет. Также силовики отметили, что дело сдвинулось с мертвой точки, когда сменилась команда администрации города.

СПРАВКА «КП»

С 2006 по 2015 год Леонид Яфаркин, совместно с до сих пор неустановленными сотрудниками органов местного самоуправления, незаконно провернул сделку. За счет нее «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» получил в парке Победы землю, принадлежащую городу.

Изначально этот участок не предусматривал на нем строительство жилых домов. Однако категорию земли незаконно изменили с «зоны размещения объектов рекреационного назначения» на «зону общественно-деловую, с возможностью жилой застройки». Затем участок перепродали строительной компании «Кировспецмонтаж». Ущерб, причиненный городу, составил более 165 миллионов рублей.

Также оказалось, что в 2013 году Яфаркин предложил свою помощь в приобретении права собственности на муниципальные земельные участки руководителю одной из коммерческих организаций в городе. За это он получил два миллиона. Свои обещания бизнесмен не выполнил. «Пришли» за предпринимателем 7 ноября 2018 года.