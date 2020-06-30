2020-06-30T11:05:35+03:00
Общество

Реконструировать кировский Центральный рынок не будут

Аукцион по поиску подрядчика отменили
Маргарита Акагиева
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Представленную концепцию так и не воплотили в жизнь. Фото: admkirov.ruПредставленную концепцию так и не воплотили в жизнь. Фото: admkirov.ru
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Реконструкции Центрального рынка в Кирове не будет. На сайте госзакупок появился приказ об отмене открытого аукциона на заключение работ по разработке проекта, документации и строительства.

Напомним, концепцию будущего Центрального рынка, которую так и не воплотили в жизнь, представили в январе. Согласно неосуществившимся планам, на торговой площадке собирались возвести два корпуса ТЦ и три новых павильона. Кроме того, рынок должен был стать еще и досугово-развлекательным объектом, с возможностью проведения ярмарок, городских праздников и других массовых мероприятий.

Приказ об отмене аукциона датирован 29 июня и подписан гендиректором Центрального рынка Арамом Чатиняном. Начальная цена договора составляла 22,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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