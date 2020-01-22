2020-01-22T12:35:06+03:00
Общество

На Центральном рынке Кирова будет торгово-развлекательный комплекс

Возводить новые павильоны станут поэтапно
Ольга Маковеева
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Там, где сейчас находятся уличные торговые ряды, будут построены два корпуса торгового центра и три новых павильонов. Фото: admkirov.ruТам, где сейчас находятся уличные торговые ряды, будут построены два корпуса торгового центра и три новых павильонов. Фото: admkirov.ru
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На Центральном рынке Кирова в ближайшее время начнется большая реконструкция. В АО «Центральный рынок» рассказали о том, какие изменения ждут главную торговую площадку города в ближайшие годы.

- К реконструкции Центрального рынка сделан первый шаг – завершена разработка концепции, - рассказал директор Центрального рынка Артур Шамсутдинов. Мы создали своеобразную графическую модель того, как может видоизмениться главная торговая площадка города. Основная цель реконструкции – создать в городе современный центр торговли с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой, привлекательный для разных категорий покупателей. Предполагается, что это будет абсолютно новое многофункциональное пространство.

Согласно концепции, там, где сейчас находятся уличные торговые ряды, будут построены два корпуса торгового центра и три новых павильона. Уличную торговлю заменит современный формат. В главном павильоне для комфорта арендаторов оборудуют торговые ряды по европейскому образцу. А для удобства покупателей сделают максимально просторные проходы и разместят навигационные вывески с категориями товаров.

На рынке планируют достаточно широко представить фермерскую продукцию, которая сегодня пользуется спросом. Большое внимание уделили и общественному питанию - на территории откроются рестораны и кафе. В проекте реконструкции предусмотрели зону отдыха с зелеными насаждениями и обустройство просторной парковки.

Грядущие изменения позволят сделать Центральный рынок не только торговой, но и досугово-развлекательной площадкой. Здесь можно будет проводить городские праздники, ярмарки и другие массовые мероприятия.

Стоит заметить, что на время реконструкции рынок не закроют: работы по возведению новых площадок будут проводить поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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