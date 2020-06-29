2020-06-29T16:54:05+03:00
Происшествия

Разбил витрину и убежал: в Кирове юноша пытался проникнуть в магазин

Ночного хулигана задержали росгвардейцы
Виктор Карпов
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Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека.Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека. Его подозревают в попытке проникновения в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ночью сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из магазина на Октябрьском проспекте в Кирове. Прибывшие к месту происшествия росгвардейцы обнаружили разбитое окно фасада и пятна крови. Застать ночного хулигана не удалось. Тогда росгвардейцы организовали поиск. На улице Московской патрульные увидели прохожего, который при виде служебного автомобиля попытался убежать.

Молодого человека удалось задержать. На руке юноши имелись свежие порезы. На вопрос, где он поранился, подозреваемый признался, что разбил витрину магазина. На место вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. 23-летнего юношу передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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