В Кирове избили посетителя сауны на Комсомольской

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:09:05+03:00

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На днях в сауне на улице Комсомольской произошел конфликт между посетителями. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

Ночью сотрудникам ведомства поступил сигнал тревоги из сауны. Прибывшие Росгвардейцы обнаружили двух дебоширов, которые избивали посетителя сауны. Очевидцы рассказали, что между мужчинами произошел конфликт. Потерпевшим в этой истории оказался 42-летний житель областного центра. Ему понадобилась помощь медиков. Двоих хулиганов, 33-летнего и 23-летнего кировчанина, доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU