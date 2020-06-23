Кировский рыболов нашел на берегу реки кость древнего животного

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:29:02+03:00

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Вятскому палеонтологическому музею привалило счастье: древние находки валятся на них одна за другой! Недавно мы писали про кремневый наконечник времен неолита, найденный на садовом участке в Котельничском районе. А в этот раз на берегу реки Быстрицы отыскали правую бедренную кость шерстистого носорога - животного, чей вид вымер более десяти тысяч лет назад. Информацию сообщила группа музея.

Обнаружил эту древность рыболов Павел Реханов, нашедший артефакт на берегу во время рыбалки. Он и передал музею кость. По информации последних, о шерстистых носорогах мы сейчас знаем благодаря таким находкам - в том числе и в нашей области.

Краткая справка: размерами представители вымершего вида не особо отличались от обычных носорогов - высота в холке два метра, длина тела до четырех с половиной метров. Вес достигал и 3,5 тонн. Шерсть у них была плотная и длинная, коричнево-рыжего окраса, с подшерстком. Оттуда и название вида. Тело - более вытянутое, чем у нынешних носорогов, а на спине имелся горб с запасами жира. К концу рисского оледенения (около 130 тысяч лет назад) эти животные разрослись по количеству настолько, что заняли собой практически всю Евразию. Окончательно шерстистые носороги вымерли примерно 14 тысяч лет назад.

Вятский палеонтологический музей просит кировчан не проходить мимо таких находок.

- Если в процессе отдыха и ловли на берегу вы что-то нашли - не проходите мимо! Запомните место обнаружения и сообщите нам. И, возможно, благодаря вам в музее появится новый скелет древнего животного! - пишут сотрудники учреждения культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU