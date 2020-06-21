2020-06-21T17:44:43+03:00
Общество

В Котельниче нашли артефакт эпохи неолита

Местная жительница нашла на своем огороде древний наконечник стрелы
Карина Нагисова
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Находку передали в Вятский палеонтологический музей. Фото: vk.com/vpmusНаходку передали в Вятский палеонтологический музей. Фото: vk.com/vpmus
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В Котельничском районе обнаружили в буквальном смысле осколок ушедших времен. Одна из местных жительниц нашла на своем садовом участке кремневый наконечник стрелы. Информация появилась в группе «Типичный Котельнич» со ссылкой на Вятский палеонтологический музей.

По оценкам экспертов, артефакт принадлежит эпохе неолита, V-III тыс. лет до нашей эры. К слову, кремневые стрелы такого же возраста кировчане находили на Сокольей горе - самом высоком участке берега реки Вятки, где находится деревня Ванюшенки. Вероятно, в те времена на ее месте располагалась стоянка людей.

Сейчас находку передали в Вятский палеонтологический музей. «Данный наконечник займет достойное место в коллекции орудий древнего человека в нашем музее», - обещают его сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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