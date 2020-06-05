2020-06-05T16:28:58+03:00
Общество

В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль

В текущем году одиннадцатый класс оканчивают 2308 человек
Виктор Карпов
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Девятый класс окончат 4 857 ребят. Фото: admkirov.ruДевятый класс окончат 4 857 ребят. Фото: admkirov.ru
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В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль федерального уровня. В департаменте образования рассказали, что в текущем году из муниципальных школ выпускаются 2 308 одиннадцатиклассников. Девятый класс окончат 4 857 ребят.

Наибольшее количество кандидатов на золотую медаль в школах:

- № 37 -34 выпускника;

- № 51 -18 выпускников;

- в гимназии им. А. Грина - 13 выпускников;

- в школе № 10 и гимназии № 4 - по 12 выпускников.

Напомним, что сегодня, 5 июня, в Кировской области завершился учебный год для учащихся 9-11 классов. «Последние звонки» проходят в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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