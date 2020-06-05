В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:27:34+03:00

В первую очередь из отходов сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Фото: kirovreg.ru

Всего в регионе планируют рекультивировать шесть свалок

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В Вахрушах рекультивируют свалку, которая работала на протяжении 39 лет - с 1975 по 2014 год. Работа выполняется в рамках реализации национального проекта «Экология». В пресс-службе областного правительства сообщили, что подрядчик начал рекультивацию с апреля текущего года. Работы планируют провести в два этапа: технический и биологический.

В первую очередь из отходов сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Таким образом от мусора освободят пять гектаров. Поверхность насыпи укроют защитным покрытием. На верхней площадке насыпи создадут специальные биофильтры. Также планируется устройство водоотводящих каналов и очистных сооружений.

- Биологический этап рекультивации предусматривает высадку многолетних трав, сообщили в пресс-службе областного правительства. - Таким образом, на месте бывшей свалки будет создана зеленая зона.

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ИСТОЧНИК KP.RU