2020-06-05T16:27:34+03:00
Общество

В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона

Всего в регионе планируют рекультивировать шесть свалок
Виктор Карпов
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В первую очередь из отходов сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Фото: kirovreg.ruВ первую очередь из отходов сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Фото: kirovreg.ru
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В Вахрушах рекультивируют свалку, которая работала на протяжении 39 лет - с 1975 по 2014 год. Работа выполняется в рамках реализации национального проекта «Экология». В пресс-службе областного правительства сообщили, что подрядчик начал рекультивацию с апреля текущего года. Работы планируют провести в два этапа: технический и биологический.

В первую очередь из отходов сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Таким образом от мусора освободят пять гектаров. Поверхность насыпи укроют защитным покрытием. На верхней площадке насыпи создадут специальные биофильтры. Также планируется устройство водоотводящих каналов и очистных сооружений.

- Биологический этап рекультивации предусматривает высадку многолетних трав, сообщили в пресс-службе областного правительства. - Таким образом, на месте бывшей свалки будет создана зеленая зона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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