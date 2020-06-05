Коронавирус в Кирове: 32 человека находятся в тяжелом состоянии
За последние сутки в Кировской области зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных госпиталей выписаны 42 выздоровевших от COVID-19.
В тяжелом состоянии находятся 32 госпитализированных. 18 зараженных лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось до 13.
По информации на 5 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 2263 случаев заражения коронавирусом;
- 1157 человек выздоровели;
- 18 человек умерли;
- 3158 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU