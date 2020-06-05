Коронавирус в Кирове: 32 человека находятся в тяжелом состоянии

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:53:36+03:00

18 зараженных лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии. Фото: Олег УКЛАДОВ

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За последние сутки в Кировской области зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных госпиталей выписаны 42 выздоровевших от COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 32 госпитализированных. 18 зараженных лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось до 13.

По информации на 5 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2263 случаев заражения коронавирусом;

- 1157 человек выздоровели;

- 18 человек умерли;

- 3158 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU