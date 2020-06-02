2020-06-02T16:20:51+03:00
Общество

Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей

Ремонтные работы начнутся с середины июня
Виктор Карпов
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В двух школах города будет проведен капитальный ремонт. Фото: admkirov.ruВ двух школах города будет проведен капитальный ремонт. Фото: admkirov.ru
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На ремонт школ города Кирова планируют потратить 63,7 миллиона рублей. В департаменте образования рассказали, что деньги пойдут на установку новых окон. Также запланирован текущий ремонт пищеблоков и медицинских кабинетов. Помимо этого, в школах города заменят пожарную сигнализацию и обработают от огня деревянные конструкции. Ремонтные работы начнут с середины июня текущего года.

К тому же в двух школах, № 20 и № 5, сделают капитальный ремонт пищеблоков. Там установят новое оборудование, а в помещениях заново оштукатурят и покрасят стены.

Напомним, что ремонт также запланирован в четырех спортивных школах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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