Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:20:51+03:00

В двух школах города будет проведен капитальный ремонт. Фото: admkirov.ru

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На ремонт школ города Кирова планируют потратить 63,7 миллиона рублей. В департаменте образования рассказали, что деньги пойдут на установку новых окон. Также запланирован текущий ремонт пищеблоков и медицинских кабинетов. Помимо этого, в школах города заменят пожарную сигнализацию и обработают от огня деревянные конструкции. Ремонтные работы начнут с середины июня текущего года.

К тому же в двух школах, № 20 и № 5, сделают капитальный ремонт пищеблоков. Там установят новое оборудование, а в помещениях заново оштукатурят и покрасят стены.

Напомним, что ремонт также запланирован в четырех спортивных школах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU