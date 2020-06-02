Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей
На ремонт школ города Кирова планируют потратить 63,7 миллиона рублей. В департаменте образования рассказали, что деньги пойдут на установку новых окон. Также запланирован текущий ремонт пищеблоков и медицинских кабинетов. Помимо этого, в школах города заменят пожарную сигнализацию и обработают от огня деревянные конструкции. Ремонтные работы начнут с середины июня текущего года.
К тому же в двух школах, № 20 и № 5, сделают капитальный ремонт пищеблоков. Там установят новое оборудование, а в помещениях заново оштукатурят и покрасят стены.
Напомним, что ремонт также запланирован в четырех спортивных школах города.
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ИСТОЧНИК KP.RU