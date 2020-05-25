Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова

25 Май 2020 2020-05-25T16:15:52+03:00

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В четырех спортшколах города пройдет капитальный ремонт. Деньги выделят из бюджета Кирова.

В управление по делам молодежи, физкультуре и спорту рассказали, что капитальный ремонт запланирован в спортшколе № 1. Там должны отремонтировать спортивный и хореографический залы, а также раздевалки. На эти цели из бюджета города выделили 859,7 тыс. рублей.

В спортшколе № 5 заменят кровлю, а также отремонтируют стены здания. На работы потратят 6,7 млн рублей.

В спорткомплексе «Союз» планируют установить системы отопления. Четыре помещения, где раньше располагалась холодильная установка, переоборудуют под раздевалки с душевыми и санузлом.

- Из городского бюджета на ремонт выделены 2 млн рублей. Кроме того, 698 тыс. рублей вложит МКУ СШ «Союз», - рассказали в управлении.

Помимо этого, в 2020 году будет проведут текущий ремонт помещений в спортивных школах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, «Союз». На эти цели потратят 1,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU