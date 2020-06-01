2020-06-01T16:22:51+03:00
Общество

В Кирове отремонтируют кольцевую развязку на улице Проезжей

Работы должны завершить в августе 2020 года
Виктор Карпов
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Подрядчик в июне текущего года приступит к ремонту дороги. Фото: admkirov.ruПодрядчик в июне текущего года приступит к ремонту дороги. Фото: admkirov.ru
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В Кирове приступили к капитальному ремонту кольцевой развязки на улице Проезжей. В департаменте городского хозяйства рассказали, что контракт с подрядчиком был заключен 7 мая. По результатам открытых торгов победил «Гордормостстрой».

Подрядчик приступит к ремонту дороги уже в текущем месяце. Также планируется обустроить дополнительные тротуары и установить новые светофоры на пешеходных переходах.

Завершить работы по ремонту проезжей части и тротуаров должны в августе 2020 года. Другие элементы улично-дорожной сети будут готовы в октябре.

Напомним, что в сентябре 2019 года на пересечении улиц Проезжей и Павла Корчагина было организовано круговое движение в тестовом режиме.

Ранее мы писали, что региональный Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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