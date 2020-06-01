2020-06-01T15:14:25+03:00
Общество

В трех кировских больницах сменились главные врачи

Перед новыми руководителями поставили задачу повысить качество медицинских услуг
Виктор Карпов
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Главным врачом Центра онкологии и медицинской радиологии назначен Сергей Бакин. Фото: kirovreg.ruГлавным врачом Центра онкологии и медицинской радиологии назначен Сергей Бакин. Фото: kirovreg.ru
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В трех кировских больницах назначены новые руководители: Центре онкологии и медицинской радиологии, областной клинической больнице и Больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главным врачом Центра онкологии и медицинской радиологии назначен Сергей Бакин. В пресс-службе правительства рассказали, «что он имеет большой клинический и управленческий опыт». В последний год Сергей Бакин занимал должность и.о. главного врача этого же медицинского учреждения.

В должности главного врача Кировской областной клинической больницы утвержден Вадим Ральников. Напомним, что он уже возглавлял больницу с сентября 2016 по май 2019 года. Летом прошлого года Вадим Ральников был назначен руководителем Северной городской клинической больницы скорой медицинской помощи. На данном посту он провел ее реорганизацию. И сделал вторым по мощности учреждением здравоохранения региона.

В должности главного врача Кировской областной клинической больницы утвержден Вадим Ральников. Фото: 2.medkirov.ru

В должности главного врача Кировской областной клинической больницы утвержден Вадим Ральников. Фото: 2.medkirov.ru

На этом посту его сменила Ольга Фролова. Она стала руководителем Больницы скорой медицинской помощи. В период с февраля 2018 по май 2019 она возглавляла Кирово-Чепецкую центральную районную больницу. А последний год она занимала должность заместителя главного врача Больницы скорой медицинской помощи .

Ольга Фролова стала руководителем Больницы скорой медицинской помощи. Фото: kirovreg.ru

Ольга Фролова стала руководителем Больницы скорой медицинской помощи. Фото: kirovreg.ru

Региональный министр здравохранения Андрея Черняева сообщил, что перед новыми руководителями стоит задача по повышению качества медицинской помощи населению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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