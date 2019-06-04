Главврачом Северной больницы в Кирове стал Вадим Ральников

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-04T11:14:04+03:00

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Сотрудникам Северной клинической больницы скорой медицинской помощи представили нового руководителя. Главврачом стал Вадим Ральников. Информация о том, что он ведет прием граждан появилась на официальном сайте медучреждения в понедельник, 3 июня.

Ранее Вадим Владиславович был главным врачом Кировской областной клинической больницы. Сейчас его обязанности временно исполняет Сергей Бакин. До назначения он работал заместителем главврача по хирургии и врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Сергей Бакин будет временно исполнять обязанности главврача. Фото: kokbkirov.ru

Напомним, что в пятницу, 31 мая, сняли с должности главного врача Северной клинической больницы скорой медицинской помощи Андрея Андронова. Он руководил медучреждением с сентября 2016 года. До этого Андрей Витальевич с 2013 по 2016 год являлся главврачом Кировской областной детской клинической больницы. В течение 2016 года был начальником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Андрей Андронов лишился должности 31 мая. Фото: medkirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU