2019-06-04T11:14:04+03:00
Здоровье

Главврачом Северной больницы в Кирове стал Вадим Ральников

Он ведет прием граждан с 3 июня
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Вадима Ральникова назначили Главврачом Северной больницы. Фото: kokbkirov.ruВадима Ральникова назначили Главврачом Северной больницы. Фото: kokbkirov.ru
Изменить размер текста:

Сотрудникам Северной клинической больницы скорой медицинской помощи представили нового руководителя. Главврачом стал Вадим Ральников. Информация о том, что он ведет прием граждан появилась на официальном сайте медучреждения в понедельник, 3 июня.

Ранее Вадим Владиславович был главным врачом Кировской областной клинической больницы. Сейчас его обязанности временно исполняет Сергей Бакин. До назначения он работал заместителем главврача по хирургии и врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Сергей Бакин будет временно исполнять обязанности главврача. Фото: kokbkirov.ru

Сергей Бакин будет временно исполнять обязанности главврача. Фото: kokbkirov.ru

Напомним, что в пятницу, 31 мая, сняли с должности главного врача Северной клинической больницы скорой медицинской помощи Андрея Андронова. Он руководил медучреждением с сентября 2016 года. До этого Андрей Витальевич с 2013 по 2016 год являлся главврачом Кировской областной детской клинической больницы. В течение 2016 года был начальником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Андрей Андронов лишился должности 31 мая. Фото: medkirov.ru

Андрей Андронов лишился должности 31 мая. Фото: medkirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МегаФон подключил к 4G-интернету дачные поселки Кирова
В аэропорту «Победилово» назначен новый директор
В Кировских парках установят два питьевых фонтана для людей с ограниченными возможностями
ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России
Руководитель ГЖИ Алексей Кабашов покинул свой пост по собственному желанию
В ночь с 4 на 5 июня переезд в Оверинцах перекроют на три часа
Посол Ватикана просит Васильева вернуть католикам хотя бы часть костела
Контрафакт на 8 миллионов рублей: полиция уничтожила поддельные обувь и одежду
Вятско-Полянским электрическим сетям Кировэнерго – 50 лет
Объединенные верой: в Великорецком крестном ходе принимают участие 27 тысяч паломников
Электросетевой комплекс Кировэнерго функционирует в штатном режиме
В Омутнинске неделю не могут найти 46-летнего мужчину
Детей, ушедших из дома четыре дня назад, нашли
Трех жителей Фаленского района лишили водительских прав из-за алкоголизма
В «Марадыковском» не будет радиоактивных отходов
«Как снежные вершины»: в Кировской области сфотографировали «облака-шляпы»
Метеопредупреждение от МЧС на 4 июня в Кирове: грозы и порывистый ветер
Энергетики филиала «Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности