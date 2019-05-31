Сняли главврачей Кировской областной и Северной больниц

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-31T17:14:38+03:00

За один день в Кирове сняли сразу двух главврачей. Фото: medkirov.ru

По какой причине они лишились своих должностей пока неизвестно

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В пятницу, 31 мая, Вадима Ральникова сняли с должности главного врача Кировской областной клинической больницы. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники. В медучреждении информацию подтвердили.

31 мая сняли с должности Вадима Ральникова

Временно исполнять обязанности руководителя областной больницы будет Сергей Бакин. Сейчас он является заместителем главврача по хирургии и врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Сергей Бакин будет временно исполнять обязанности главврача

Напомним, что Вадима Ральникова назначили на должность главного врача областной больницы в 2016 году. До этого с 2001 года он работал в Областной травматологической больнице. Сначала травматологом-ортопедом, затем заведующим травматологическим отделением экстренной помощи, позднее - заместителем главного врача по медицинской части. С 2012 года Вадим Ральников стал главным внештатным травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Кировской области.

Также сегодня лишился своей должности и главный врач Северной клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Андронов. Нового руководителя коллективу медучреждения представят в понедельник, 3 июня.

Как сообщили редакции свои источники, Андрей Андронов узнал о своем увольнении сегодня утром. Фото: medkirov.ru

Напомним, что Андрей Витальевич с 2013 по 2016 год являлся главным врачом Кировской областной детской клинической больницы. В течение 2016 года был начальником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. В сентябре 2016 года его назначили на должность главврача Северной клинической больницы скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU