В Кирово-Чепецком районе женщина-водитель «Киа Рио» сбила лося
В Кирово-Чепецком районе «Киа Рио» сбил лося, выскочившего на дорогу. Об этом сообщило региональное УГИБДД.
Авария произошла 29 мая на 6 км трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки. Приблизительно в 21.30 «Киа Рио» под управлением 39-летней женщины сбил выскочившего на дорогу лося. Женщина и ее сын, 12-летний мальчик-пассажир, получили травмы от столкновения. Ребенка пришлось увезти в больницу, мать же отделалась ушибами. Животное от встречи с автомобилем также пострадало.
Всего за выходные дни с 29 по 31 мая на дорогах Кировской области произошло 13 аварий, в которые погибли два человека и 18 человек, в том числе дети, получили травмы.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать оптимальный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU