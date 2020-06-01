В Кирово-Чепецком районе женщина-водитель «Киа Рио» сбила лося

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:53:30+03:00

В аварии пострадали и люди, и животное. Фото: vk.com/gibdd43

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В Кирово-Чепецком районе «Киа Рио» сбил лося, выскочившего на дорогу. Об этом сообщило региональное УГИБДД.

Авария произошла 29 мая на 6 км трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки. Приблизительно в 21.30 «Киа Рио» под управлением 39-летней женщины сбил выскочившего на дорогу лося. Женщина и ее сын, 12-летний мальчик-пассажир, получили травмы от столкновения. Ребенка пришлось увезти в больницу, мать же отделалась ушибами. Животное от встречи с автомобилем также пострадало.

Всего за выходные дни с 29 по 31 мая на дорогах Кировской области произошло 13 аварий, в которые погибли два человека и 18 человек, в том числе дети, получили травмы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU