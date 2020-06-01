В Зуевском районе мужчина попал под трактор

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:10:40+03:00

В Кировской области произошло два смертельных ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

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В Кировской области произошло два смертельных ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В пятницу, 29 мая, в 19.15 в двух километрах севернее деревни Пасынки Зуевского района произошло ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель-бесправник трактора «Нью Холланд» наехал на 47-летнего мужчину. В результате происшествия последний погиб.

Еще одна смертельная авария произошла в Кирове. В субботу, 30 мая, на улице Ленина пьяный 27-летний водитель «пятнадцатой» сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии 63-летний пешеход погиб.

На улице Ленина пьяный 27-летний водитель «пятнадцатой» сбил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU