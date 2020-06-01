Богородские полицейские угостили паломников из Петербурга пряниками

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:27:56+03:00

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В Богородском районе полиция столкнулась с группой паломников. Об этом сообщил местный новостной портал.

Так, 29 мая 2020 года на пульт полиции района поступил сигнал: к поселку Богородское приближается группа паломников. Выехавший на место патруль встретил участников шествия на привале у деревни Таранки. Как выяснилось, небольшая группа пожилых людей идут в Царский покаянный крестный ход. Их шествие начинается 19 марта в Санкт-Петербурге и завершается 19 июля в Екатеринбурге.

Полиция провела разъяснительную работу с паломниками в связи с пандемией коронавируса. По заверению участников шествия, заболевших среди нет. Более того, местные жители не впускают их в свои дома, чтобы уберечь от болезни и их, и себя.

Богородские полицейские угостили паломников пряниками, баранками и минеральной водой, пожелав на прощание счастливого пути.

К слову о шествиях: напомним, наш собственный, Великорецкий крестный ход, в текущем году не состоится. По крайней мере, в том формате, который нам привычен. Икону с места на место по маршруту будут перевозить на машине, а богослужения пройдут силами духовенства. Для пеших паломников ход организован не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU