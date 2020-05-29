Великорецкий крестный ход-2020 не состоится
Великорецкий крестный ход в Кировской области все-таки отменили - по крайней мере, в таком формате, каком мы его знаем. По сообщению группы правительства области, в новом шествии икону будут перевозить с места на место на авто, причем в сопровождении только духовенства. Пешего хода в текущем году не будет.
Несомненно, что некоторые верующие все равно попытаются пойти, невзирая на отсутствие организации. Поэтому кратко перечисляем все проблемы, с которыми придется столкнуться излишне смелым:
- места стоянок не обработали от клещей;
- сопровождения полиции, спасателей и медиков не будет;
- отсутствие палаточного лагеря и торговли едой. Воду также раздавать никто не станет;
- жителям населенных пунктов по маршруту хода запретили принимать паломников на ночлег. На руках у них есть соответствующие уведомления.
Не стоит также забывать, что всем, кто приезжает в Кировскую область, необходимо обязательно пройти двухнедельный карантин. Это касается паломников из других регионов. Учитывая вышеперечисленное, можно надеяться на то, что в текущем году Великорецкий крестный ход действительно не состоится, и второй волны эпидемии по возвращению верующих из шествия можно будет уже не ждать.
ИСТОЧНИК KP.RU