Великорецкий крестный ход-2020 не состоится

29 Май 2020 2020-05-29T11:41:40+03:00

Тем, кто все-таки отважится пойти в крестный ход, придется полагаться только на себя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Его организация в текущем году отменена из-за коронавируса

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Великорецкий крестный ход в Кировской области все-таки отменили - по крайней мере, в таком формате, каком мы его знаем. По сообщению группы правительства области, в новом шествии икону будут перевозить с места на место на авто, причем в сопровождении только духовенства. Пешего хода в текущем году не будет.

Несомненно, что некоторые верующие все равно попытаются пойти, невзирая на отсутствие организации. Поэтому кратко перечисляем все проблемы, с которыми придется столкнуться излишне смелым:

- места стоянок не обработали от клещей;

- сопровождения полиции, спасателей и медиков не будет;

- отсутствие палаточного лагеря и торговли едой. Воду также раздавать никто не станет;

- жителям населенных пунктов по маршруту хода запретили принимать паломников на ночлег. На руках у них есть соответствующие уведомления.

Не стоит также забывать, что всем, кто приезжает в Кировскую область, необходимо обязательно пройти двухнедельный карантин. Это касается паломников из других регионов. Учитывая вышеперечисленное, можно надеяться на то, что в текущем году Великорецкий крестный ход действительно не состоится, и второй волны эпидемии по возвращению верующих из шествия можно будет уже не ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU