Опубликована подробная статистика по коронавирусу в Кировской области
Региональный Минздрав опубликовал подробную статистику по коронавирусу в Кировской области. Информация появилась в группе ведомства.
Статистика дана по информации на 26 мая за весь период, начиная с «нулевого пациента». Данные разделены на количество заразившихся, выздоровевших и умерших и распределены по районам области. Учтена информация и по жителям из других регионов, находящихся сейчас в Кирове. Как все это выглядит, можно посмотреть на изображении ниже.
Подробная статистика по коронавирусу в Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru
Напомним, ранее мы писали о кировчанине, создавшему сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU