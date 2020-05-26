Опубликована подробная статистика по коронавирусу в Кировской области

26 Май 2020 2020-05-26T15:43:41+03:00

Коронавирус сейчас зафиксировали почти во всех районах области. Фото: pixabay.com

В ней учтены цифры по каждому району региона

Изменить размер текста: A A

Региональный Минздрав опубликовал подробную статистику по коронавирусу в Кировской области. Информация появилась в группе ведомства.

Статистика дана по информации на 26 мая за весь период, начиная с «нулевого пациента». Данные разделены на количество заразившихся, выздоровевших и умерших и распределены по районам области. Учтена информация и по жителям из других регионов, находящихся сейчас в Кирове. Как все это выглядит, можно посмотреть на изображении ниже.

Подробная статистика по коронавирусу в Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru

Напомним, ранее мы писали о кировчанине, создавшему сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU